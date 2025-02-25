14 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti... Mattia Ahmet'in babası: O görüntüleri izleyemedim

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Kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla gittiği Kadıköy'deki bitpazarında 24 Ocak Cuma günü kendisine laf atan bir kişi tarafından beş yerinden bıçaklanan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuğun ölümü tüm Türkiye’yi kahretti. Ailesini ise yasa boğdu. Yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin İtalyan şef olan babası Andrea Minguzzi, Kanal D stüdyolarındaydı. Gözü yaşlı annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de programa telefonla bağlandı. Yayında duygu dolu anlar yaşandı.

YAYINDA DUYGU DOLU ANLAR…

İstanbul'da, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. İlk kez Kanal D’de “Neler Oluyor Hayatta” programına katılan acılı anne ve baba önemli açıklamalar yaptı.

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“O GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİM”

17 yıldır Türkiye’de yaşadıklarını, bu ülke insanını çok sevdikleri için Malta’da duramayıp Türkiye’ye döndüklerini anlatan acılı baba, başlarına gelen felaketi hiç beklemediklerini söyledi.

Korkunç haberi telefonda aldığını söyleyen Andrea Minguzzi, “En hızlı şekilde hastaneye gittik ama vardığımızda oğlum komaya girmişti. Ben o bıçaklanma görüntülerini izleyemedim bile” dedi.

“BUNU YAPANLAR ÇOCUK SAYILAMAZ”

Yayın sırasında gözyaşlarına hâkim olamayan baba “Oğlumu kalbinden 5 kere bıçakladılar. Bunu yapanlar çocuk sayılmamalı, en ağır cezayı almalı” dedi.

“AHMET HEPİMİZ İÇİN KURBAN OLDU”

“Oğlumu hiçbir şey geri getirmeyecek ama onun için yapabileceğim ne varsa yapacağım” diyen baba, Mattia Ahmet’in Türkiye’de şiddete karşı bir sembol haline geldiğini söyledi ve göz yaşları içinde ekledi:

“Benim oğlum melek oldu, hepimizin kurbanı oldu. Bizim beklediğimiz mucize gerçekleşmedi ama Türkiye bir mucizeyi gerçekleştirdi. İyi insanların varlığını bize gösterdi. Oğluma bu kadar sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum.”

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Mattia Ahmet’in evlat acısıyla kahrolan annesi Yasemin Akıncılar canlı yayına telefonla bağlandı. Acılı annenin feryadı yine yürekleri yaktı.

“YAŞAYAN BİR ÖLÜ GİBİYİM”

Hastanede yaşam mücadelesi verdiği 2 hafta boyunca oğlunu hiç yalnız bırakmadığını, her gün yanına gidip ona pozitif enerji vermeye çalıştığını söyleyen anne, “Ne yaptıysam olmadı… Çok acı çekiyorum. Yaşayan bir ölü gibiyim ama adaleti sağlamak için ayakta durmaya çalışıyorum. Ahmet geri gelmeyecek ama ben başka çocuklar için mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

“İÇERİDE ÖLMELERİNİ İSTİYORUM”

“Katil katildir” diyen acılı anne, oğlunu katledenlerin çocuk indiriminden faydalanmaması gerektiğini, en ağır cezayı almalarını istediğini söyledi ve ekledi: “İçeride gün yüzü görmeden ölmelerini istiyorum.”

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“ÇOK MUTLUYDUK, PARAMPARÇA OLDUK”

Konuşmakta çok zorlanan ve gözyaşlarına boğulan Yasemin Akıncılar’ın isyanı izleyen herkesin yüreğini burktu.

“Ben gerçek bir melek dünyaya getirmişim. Onu daha çok sevebilmek için başka çocuk yapmadım. Oğlum bana ‘anne’ değil, ‘çiçeğim’ derdi. Biz üç kişilik çok mutlu bir aileydik. Paramparça olduk. Dayanılır gibi değil. Her gün mezarına gidiyorum. Sesimi sadece Türkiye değil, dünya duydu. Başka ailelerin başına böyle şeyler gelmesin”