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14 yaşındaki Sultan, evinde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

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#Ankara#Altındağ#Lise Öğrencisi
14 yaşındaki Sultan, evinde ölü bulundu Yakınları sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 16:48

Ankara'nın Altındağ ilçesinde lise öğrencisi Sultan Y. (14), evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. 14 yaşındaki çocuğun eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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Olay, öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Daireden gelen silah sesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sultan Y.'yi başından silahla vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri, Sultan Y.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri evde inceleme yaptı. Sultan Y.'nin cesedinin bulunduğu odada ve pencerelerde parmak izi araması yapıldı.

14 yaşındaki Sultan, evinde ölü bulundu Yakınları sinir krizi geçirdi

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sultan Y.'nin evde yalnız olduğu belirtilirken, olayın ardından eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Ankara#Altındağ#Lise Öğrencisi

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