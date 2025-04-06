×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

14 yaşındaki sevgilisini öldüren cani adliyede

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Cinayet#Polis
14 yaşındaki sevgilisini öldüren cani adliyede
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 17:31

Edirne'de 14 yaşındaki sevgilisini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan aynı yaştaki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Edirne'de yürekleri dağlayan olay, dün Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde yaşandı. İddialara göre, 14 yaşındaki Gülden Coni ile sevgilisi olduğu iddia edilen 14 yaşındaki E.A, okulun bahçesinde buluştu. İkilinin arasında yaşanan tartışma esnasında E.A. bıçakla genç kızı öldürerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Gülden'in vahşice öldürüldüğünü belirledi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan incelemenin ardından Gülden'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

14 yaşındaki sevgilisini öldüren cani adliyede
GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haberin Devamı

Otopsi işlemleri tamamlanan Gülden için bugün merkez Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gülden'in cenazesi Bademlik Mezarlığına defnedildi.

14 yaşındaki sevgilisini öldüren cani adliyede

"ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ"

Olayın ardından polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli E.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

14 yaşındaki sevgilisini öldüren cani adliyede

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!