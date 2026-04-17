14 yaşındaki saldırgan, kanlı eylemin tüm sinyallerini vermiş... ‘Katliam planı’ bilgisayarında

TÜRKİYE önceki gün Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısıyla sarsıldı. Eğitim gördüğü merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’na 5 silah ve 7 şarjörle gelerek 8 öğrenci ile bir öğretmeni katleden, 13 kişiyi de yaralayan 14 yaşındaki 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tüm ülkenin kanını dondurdu.

PROFİL FOTOĞRAFI ABD’Lİ KATİL

Benzerlerine ABD’de sıkça rastladığımız bu katliamın yanı başımızda işlenmesi, “Bu yaşta bir çocuk silahlara nasıl ulaştı, psikolojisi nasıldı, saldırı yapabileceğini daha önceden anlamak mümkün değil miydi” gibi pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Olayın ardından yapılan incelemeler, babasının ifadeleri, arkadaşları ve öğretmenlerinin anlattıkları aslında İsa Aras’ın saldırı sinyallerini çok kez verdiğini ortaya koydu. Örneğin, cep telefonunda yapılan incelemelerde WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD’de gerçekleştirdiği bıçak ve silahlı saldırıda 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger’e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise çok daha çarpıcı bir detay ortaya çıktı. 5 tabancanın kriminal incelemesinin tamamlandığı ve İsa Aras Mersinli’nin kişisel eşyalarına da el konulduğu belirtilen açıklamada, olayın terör bağlantısının olmadığına dikkat çekilerek saldırganın bilgisayar incelemesinde bir eylem gerçekleştireceğine dair belgeye ulaşıldığı bildirildi ve şu bilgiler verildi: “Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır.”

BABANIN İFADESİ TÜYLER ÜRPERTİCİ: ÇOK İSTEDİ POLİGONDA ATIŞ YAPTIRDIM

Soruşturma kapsamında tutuklanan saldırganın babası Uğur Mersinli’nin Sulh Ceza Hâkimliği’ne verdiği ifadesi sinyallerin özeti gibi:

SİLAHLARIM KİLİT ALTINDAYDI

7 taşıma ruhsatlı silahım, iki de av tüfeğim var. Oğlum olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş. Silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir. Silahların ve mermilerin hepsi kilitli masa sandığı içerisindedir.

NASIL AÇTIĞINI BİLMİYORUM

İsa Aras sandıkları nasıl açtığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıkları açtığımı hatırlamıyorum. İnternetten öğrenmiş olabilir, çok iyi bir internet kullanıcısıydı.

PSİKOLOĞA GÖTÜRÜYORDUM

Anadili gibi İngilizce konuşurdu, çok zeki bir çocuktu. Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri vardı. Bu durum nedeniyle yaklaşık 2 aydır özel bir uzman psikoloğa götürüyordum. Psikolog oğlumun toplumla uyum noktasında problem yaşayacağını, takip edilmesi gerektiğini söyledi, ‘İlerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir’ dedi.

SIK SIK SAVAŞ OYUNU OYNARDI

Oğlum bilgisayar ve cep telefonunu İngilizce modda kullandığı için benim kendisini anlayamadığım durumlar oluyordu. İsmini bilmemekle birlikte sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm.

‘AMERİKA’DA HERKES SİLAH ALABİLİYOR’ DEMİŞTİ

Yaklaşık bir ay önce kısa süreliğine silahı yatak odasında şifonyere bırakmıştım. Oğlumun silahı almaya yeltendiğini gördüm ve kızdım. İleride sicili temiz olursa ve iyi bir okul okursa ona da silah alabiliriz, diyerek kendisine umut sattım ancak bunun üzerine bana ‘Amerika’da herkes silah alabiliyor’ dedi. Ben de kendisine ülkemizde kimin silah alabileceğini, kimin taşıyabileceğini söyledim.

BEN GİRİNCE EKRANI KAPATIRDI

Oğlum cep telefonu ve bilgisayardan oyun oynarken bir taraftan İngilizce konuşurdu ancak ben kendisinin ne konuştuğunu anlamazdım, oğlum interaktif (konuşmalı-çevrimiçi) oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı.

ZAMAN ZAMAN AGRESİF OLURDU

Olay günü ve olaydan önce bir tartışmamız olmadı. Oğlumun duygusal durumu sürekli değişkenlik gösterirdi. Rehber öğretmeni ile görüşmüştük, oğlum sınavlardan düşük not aldığı zaman agresif hareketler sergilerdi ancak öğretmenlerine ve öğrencilere karşı herhangi bir olumsuz hissiyatta bulunduğunu fark etmedim.”

HEDEF ALIP ATEŞ ETMEYİ GÖSTERDİM

“Oğlum, arkadaşlarının silahla ateş ettiklerini söyleyip benim de kendisine ateş ettirmemi istedi. Ben de pazartesi günü emniyette poligona giderek ona birkaç el ateş ettirdim. Karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çekip WhatsApp’tan ona gönderdim. Emniyetten öğrendiğime göre fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş.”

SALDIRGANI AŞÇI ÖNLEMİŞ

Otopsi raporu tamamlandı, Mersinli’nin sağ arka bacağındaki kesici-delici yara nedeniyle büyük damar hasarı ve yoğun kan kaybından öldüğü belirtildi. Saldırganın, aynı okulda iki çocuğu bulunan ve başka bir kurumda aşçılık yapan Necmettin Bekçi adlı veli tarafından durdurulduğu da ortaya çıktı. Kahraman aşçı, CNN Türk’e yaptığı açıklamada ve polis ifadesinde olay anında silah seslerini duyarak okula gittiğini, saldırganı öğretmenler ve kantin görevlisiyle beraber yakalayıp durdurduğunu söyledi:

“Okula girdiğimde iki öğretmenimiz ve bir kantincimiz vardı. Saldırganla mücadele ediyorlardı. Ben de yardım etmek için yanlarına gittim. Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı. İri ve uzun boyluydu. Üzerine atladık, ters kelepçe yaptık. Çok farklı bir çırpınış yaşandı orada. ‘Affet beni affet’ diye bağırıyordu. Kalkmaya çalıştı. Bunun üzerine o esnada nereden aldığımı bilmediğim bıçağı hatırladığım kadarıyla bir defa bacağına salladım. Bu sırada görevli polisler geldi. Ben de kendi çocuklarımı aramaya gittim.

OĞLUM KENDİSİNİ TUVALETE KİLİTLEMİŞ

Çocuklarımın biri ana sınıfına, diğeri 6. sınıfa gidiyor. Aşağı indim kızımı almaya, öğretmenimiz çocukları küçük taburelerin altına saklamış. Kızımı oradan aldım. Oğlum kendisini tuvalete kilitleyerek kaçmış. Sınıfından iki arkadaşı vefat etti.”

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ: ‘ADIM OKUL AVCISI’ DİYORMUŞ

Ayser Çalık Ortaokulu’nda görev yapan Sosyal Bilimler Öğretmeni İbrahim Huylu, öğrencilerinden olan saldırgan İsa Aras Mersinli’nin ‘okul avcısı’ ifadesini kullandığını duyduğunu belirterek, “İngilizce o kavramı bilmiyorum ama ‘okul avcısı’ anlamında bir sözcük kullanıyormuş. Kimseyle muhatap olmazdı. Bu yıl yanında 3 arkadaşı daha olduğu söyleniyor. Normalde hiç arkadaşı olmazdı. Babayı görmüştük, emniyetçi olduğu söyleniyor. Çocuk üzerinde etkili değildi. Çocuk, babanın üzerinde etkiliydi. Bu izlenimi edindik” diye konuştu.

İsmini açıklamak istemeyen bir öğrenci de saldırganın takıntılı olduğunu söyleyerek, “Zaten çocuk takıntılıydı, her gördüğünü yapan bir çocuktu. Bence bu okula bir güvenlik gerek. Çünkü öyle bir çocuğun okulda yeri yoktu. Yetmezmiş gibi herkese kurulan bir çocuktu. Kendisinin arkadaşı da yoktu okulda. Bir arkadaşı vardı, o da kendisi gibiydi. İçine kapanık bir çocuktu. 8-G şubesindeydi, kimseyle muhatap olmazdı” dedi.