14 yaşındaki oğlunu kaybeden baba, 20 milyon liralık arsasını bakanlığa bağışladı

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Bursa'da 10 Haziran 2024 tarihinde Mudanya ilçesinde evinde kalp krizi geçiren Egehan Sert (14) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ani ölümüyle herkesi yaşa boğan Egehan Sert, memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Mudanya Adliyesi Yazı İşleri Müdürü baba Cengizhan Sert, İznik sahil yolu üzerinde bulunan imarlı arsasını önceki gün İznik Belediye Başkanlığı'na giderek Sağlık Bakanlığına bağışladı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Nur Aydın'ı ziyaret eden baba Cengizhan Sert, 'Egehan Sert Aile Sağlığı Merkezi'nin İznik'e hayırlı olsun müjdesini verdi.

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BELEDİYE, İSMİNİ ÇOCUK PARKINA VERECE

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaptığı açıklamada sahil yolunda bulunan bir alana çocuk parkı yapacaklarını isminin ise Egehan Sert çocuk parkı olacağını müjdeledi.

Egehan'ın adı hem sahildeki Aile Sağlığı Merkezi hem de çocuk parkında yaşatılacak.