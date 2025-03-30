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14 yaşındaki oğlunu kaybeden baba, 20 milyon liralık arsasını bakanlığa bağışladı

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#Bursa#Mudanya#Cengizhan Sert
14 yaşındaki oğlunu kaybeden baba, 20 milyon liralık arsasını bakanlığa bağışladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 10:14

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 14 yaşındaki oğlunu kalp krizinden kaybeden Mudanya Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Cengizhan Sert, oğlunun isminin yaşatılması için İznik'teki 20 milyon liralık imarlı arsasını Sağlık Bakanlığına bağışladı. Bu jest karşısında belediye de genç Egehan'ın isminin İznik Sahili'ndeki bir parka verileceğini açıkladı.

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Bursa'da 10 Haziran 2024 tarihinde Mudanya ilçesinde evinde kalp krizi geçiren Egehan Sert (14) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ani ölümüyle herkesi yaşa boğan Egehan Sert, memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

14 yaşındaki oğlunu kaybeden baba, 20 milyon liralık arsasını bakanlığa bağışladı

Mudanya Adliyesi Yazı İşleri Müdürü baba Cengizhan Sert, İznik sahil yolu üzerinde bulunan imarlı arsasını önceki gün İznik Belediye Başkanlığı'na giderek Sağlık Bakanlığına bağışladı.

14 yaşındaki oğlunu kaybeden baba, 20 milyon liralık arsasını bakanlığa bağışladı

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Nur Aydın'ı ziyaret eden baba Cengizhan Sert, 'Egehan Sert Aile Sağlığı Merkezi'nin İznik'e hayırlı olsun müjdesini verdi.

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14 yaşındaki oğlunu kaybeden baba, 20 milyon liralık arsasını bakanlığa bağışladı

BELEDİYE, İSMİNİ ÇOCUK PARKINA VERECE

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaptığı açıklamada sahil yolunda bulunan bir alana çocuk parkı yapacaklarını isminin ise Egehan Sert çocuk parkı olacağını müjdeledi.

14 yaşındaki oğlunu kaybeden baba, 20 milyon liralık arsasını bakanlığa bağışladı

Egehan'ın adı hem sahildeki Aile Sağlığı Merkezi hem de çocuk parkında yaşatılacak.

14 yaşındaki oğlunu kaybeden baba, 20 milyon liralık arsasını bakanlığa bağışladı

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#Bursa#Mudanya#Cengizhan Sert

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