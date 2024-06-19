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14 yaşındaki Muhammed'in acı ölümü: Cenazesi ailesine teslim edildi

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#Muhammed Hinki#Gaziantep#Cenaze
14 yaşındaki Muhammedin acı ölümü: Cenazesi ailesine teslim edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 13:46

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan Suriyeli Muhammed Hinki'nin (14) cenazesi, otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde, İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Hinki, ailesiyle birlikte biber bahçesinde çapa yapmak için geldiği tarlada çalıştıktan sonra serinlemek için gölete girdi. Yüzme bilmeyen Hinki, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu gören aile yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı Suriye uyruklu Muhammed Hinki, ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Muhammed Hinki, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Muhammed Hinki'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hinki'nin cenazesinin Suriye'de defnedileceği bildirildi.

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#Muhammed Hinki#Gaziantep#Cenaze

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