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14 yaşındaki Merve'nin yürek yakan ölümü: Evde yalnızdı, çıkan yangında hayatını kaybetti

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#Aksaray#Eskil#Merve Dağlı
14 yaşındaki Mervenin yürek yakan ölümü: Evde yalnızdı, çıkan yangında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 14:54

Aksaray’ın Eskil ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli Merve Dağlı (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesi Güneşli köyünde meydana geldi. Abdurrahman ve Hatice Dağlı çifti, evlerinin yakındaki ağıldaki küçükbaşların süt sağımı için evden ayrıldı. Kızları Merve Dağlı, evde yalnız olduğu sırada oturma odasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

14 yaşındaki Mervenin yürek yakan ölümü: Evde yalnızdı, çıkan yangında hayatını kaybetti

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi. Köylüler, kilitli olan kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Merve Dağlı'yı banyoda baygın halde buldu. Dumandan zehirlendiği belirlenen Merve, ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Merve Dağlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. 

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14 yaşındaki Mervenin yürek yakan ölümü: Evde yalnızdı, çıkan yangında hayatını kaybetti

 

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#Aksaray#Eskil#Merve Dağlı

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