14 yaşındaki kız, okul çıkışında akranının saldırısına uğradı

Haberin Devamı

Olay, 3 Şubat'ta, Kepez beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hafız Halil Atan Ortaokulu'nda farklı sınıflarda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencileri N.B. ile Ş.B.A., aralarında laf taşıdığı ileri sürülen arkadaşları nedeniyle beden eğitimi dersinde tartıştı. Tartışmanın ardından N.B. ile Ş.B.A. okul çıkışında bir araya geldi. Öğrencilerin kavgasını bir başka öğrenci E.Ş. de cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hastaneden 9 gün darp raporu alan N.B.'nin ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'GÖRÜNTÜLERDE KAHKAHA ATIYORLAR'

Akran zorbalığının moda haline geldiğini söyleyen N.B.'nin babası Harun B., 'Kızım 8'inci sınıf öğrencisi, LGS'ye hazırlanıyor. Olay günü son 2 dersleri beden eğitimi. Dersteyken yan sınıftaki akranı olan arkadaşları, bir şekilde sataşıp, 'Çıkışta seninle kavga edeceğiz, döveceğiz' diyerek tehditte bulunmuş. Kızım öğretmenine şikayet etmiş. Öğretmen, 'Tamam halledeceğim' demiş. O ders geçiyor. Son derste, bu defa bir başka beden eğitimi öğretmenine durumu anlatıyor. O da 'Bir şey olmaz kızım. Koşa koşa hemen çıkışta evine git' diyor. Yani bizi aramıyor, sınıf öğretmenine, müdüre söylemiyorlar. Hiçbir bilgimiz yok. Çıkışta bu olayla karşılaşıyoruz. Bir de marifetmiş gibi o darbettikleri anları kameraya çekmişler. En çok zorumuza giden de o. Görüntülerde kahkahalar atıyorlar" dedi.

Haberin Devamı

'ŞU AN OKULA GİDEMİYOR'

Harun B., ayrıca, "Kızım, normal olarak yolda yürürken arkasından 'Gel, seninle konuşacağız' diyerek çağırıyor. Videoda da var. Çekiyor, çekiştiriyor. Birden saldırıyorlar. Yani sebep bile yok ortada. Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmenleriyle ilgili de şikayette bulunduk. Adli makamlara da gerekli şikayetlerimizi yaptık. 9 gün darp raporu alındı. Kızım şu an okula gidemiyor. Gece uyurken, yerinden sıçrıyor. Yolda yürürken arkasına bakar oldu. Şu an yemek de yemiyor. Bu tür psikolojik sorunları ortaya çıkmaya başladı. Hastaneye gittik, psikolojik tedavisi görmesi gerektiğini söylediler. O nedenle halen hastanelere gidip, geliyoruz. Adli mercilere de gerekli şikayetimizi yaptık. Şu an savcılık aşamasında gelecek olan sonucu bekliyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı