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14 yaşındaki kız çocuğu, babasını uyuduğu sırada öldürdü

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#Cinayet#Gaziantep#Gaziantep Haberleri
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını uyuduğu sırada öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 14:13

Gaziantep'te S. Y. (14), uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim. Y.'yi (35) uyuduğu sırada boğazını keserek öldürdü.

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Olay, sabah saatlerinde Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S. Y. uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim Y. ile dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını uyuduğu sırada öldürdü

Tartışmanın ardından S.Y., sabah erken saatlerde uyuyan babası İbrahim Y.'nin boğazını bıçakla kesti. Olayı fark eden annesi Halime Y.'nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını uyuduğu sırada öldürdü

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İbrahim Y.'nin cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından götürüldüğü adli tıp morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şüpheli S.Y. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını uyuduğu sırada öldürdü

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#Cinayet#Gaziantep#Gaziantep Haberleri

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