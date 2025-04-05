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14 yaşındaki Gülden vahşice öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu

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#Edirne#Edirne Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Gülden Coni
14 yaşındaki Gülden vahşice öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 23:45

Edirne'de Gülden Coni (14), Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, bıçaklanmış halde ölü bulundu. Cinayet şüphelisi E.A. (14), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Horozlubayır Sokak üzerinde bulunan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde bir kızın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, isminin Gülden Coni olduğu öğrenilen kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Gülden Coni’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

14 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet şüphelisi E.A. (14), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 

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#Edirne#Edirne Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Gülden Coni

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