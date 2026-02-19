Haberin DevamÄ±

Â Kentte Ã§ay bahÃ§esinde arkadaÅŸlarÄ±yla oturan Dursun Berk Somuncu daha sonra eve gitmek Cumhuriyet MeydanÄ±'ndaki tramvay duraÄŸÄ±na doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±. 8â€™inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi olan Somuncu, Kocasinan ilÃ§esi Sahabiye Mahallesiâ€™nde kaldÄ±rÄ±mda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼p, koÅŸarak yerden kaldÄ±rdÄ±. BayraÄŸÄ± katlayan Berk, Ã¶perek ilerledietti. O anlarÄ± gÃ¶ren motosikletli Ersin Ã‡ampÄ±nar'Ä±n, Dursun Berk'in yanÄ±na giderek, "Helal olsun sana Ã§ocuk, tÃ¼ylerim diken diken oldu. Ne yapÄ±yorsun aÄŸabeyim" dediÄŸi, Somucuâ€™nun ise "BayraÄŸÄ± yerde gÃ¶rdÃ¼m. GÃ¶nlÃ¼m el vermedi" yanÄ±tÄ±nÄ± verdiÄŸi kask kamerasÄ±na kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin sanal medyada yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Dursun Berk Somuncu, yakÄ±n Ã§evresi ve arkadaÅŸlarÄ± olmak Ã¼zere yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da tebrik mesajÄ± aldÄ±.



Haberin DevamÄ±

â€˜BAYRAÄžI YERDE GÃ–RÃœNCE DUYGULANDIMâ€™

Dursun Berk ve babasÄ± Murat Somuncu ile motosikletli Ersin Ã‡ampÄ±nar, DHAâ€™ya konuÅŸtu. BayraÄŸÄ±n Ã¶nemine vurgu yapan Dursun Berk Somuncu, â€œTÃ¼rk bayraÄŸÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir bayrak. Bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Kesinlikle bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yerde olmasÄ±na izin veremezdim. O bayraÄŸÄ±n Ã¼zerinde ÅŸehitlerimizin kanÄ± var. BayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± yerde gÃ¶rÃ¼nce hemen aldÄ±m. Ã–ptÃ¼m. Bu sÄ±rada belediyede Ã§alÄ±ÅŸan emekÃ§i bir aÄŸabeyimiz vardÄ±. O da beni gÃ¶rÃ¼nce yÃ¼zÃ¼nde tebessÃ¼m oluÅŸtu. Sonra ilerlerken motosikletli bir aÄŸabey geldi. Cumhuriyet MeydanÄ±'na doÄŸru ilerlerken, aramÄ±zda bir konuÅŸma geÃ§ti" dedi.

Videoyu gÃ¶rÃ¼nce ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yleyen Somuncu, â€œSonuÃ§ta orada TÃ¼rk bayraÄŸÄ± var. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ilk baÅŸta videoya ben ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Kayda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ± sonradan gÃ¶rdÃ¼m. Haberim yoktu. GerÃ§ekten mutlu oldum. Benim iÃ§in de Ã§ok gÃ¼zel bir anÄ± oldu. AkrabalarÄ±m aradÄ±. Tebrik ettiler. TeÅŸekkÃ¼r ettiler. VatanÄ±ma ve bayraÄŸÄ±ma olan hassasiyetimden dolayÄ± saygÄ± duydular. Etrafa baktÄ±m. Nereden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ merak ettim. Hemen Ã¶pÃ¼p baÅŸÄ±ma koydum. BayraÄŸÄ±mÄ±z asla yerde olamaz. O bayraÄŸÄ± yerde gÃ¶rÃ¼nce duygulandÄ±m ve hemen aldÄ±m. Bizim bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yeri her daim en yÃ¼kseklerdir" diye konuÅŸtu.



Haberin DevamÄ±

TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na yÃ¶nelik saygÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±n kendisini Ã§ok etkilediÄŸini belirten Somuncu, â€œSon zamanlarda olan, bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± indirip Ã¼zerine basmalarÄ± beni Ã§ok Ã¼zdÃ¼. Bu Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir durumdu. O bayraÄŸÄ± yerde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde aklÄ±ma o kÄ±sÄ±m da geldi. GerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼m. Bayrak bize atalarÄ±mÄ±zdan bir emanet. Biz de onlarÄ±n emanetine ihanet edemeyiz. O yÃ¼zden o bayraÄŸÄ± Ã¶ptÃ¼m. BÃ¶yle bir davranÄ±ÅŸta bulunduÄŸum iÃ§in de Ã§ok mutluyum" diye konuÅŸtu.



Åžampiyonlar Ligiâ€™nde Juventusâ€™u 5-2â€™lik skorla maÄŸlup eden Galatasaray maÃ§Ä±nÄ± TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ile seyrettiÄŸini ve en bÃ¼yÃ¼k hayalinin gÃ¶nÃ¼l verdiÄŸi Galatasarayâ€™Ä±n maÃ§Ä±nÄ± stadyumda izlemek olduÄŸunu da sÃ¶yleyen Somuncu, â€œBenim kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden beri en bÃ¼yÃ¼k hayalim Galatasaray maÃ§Ä±na gitmek. MaÃ§taki o duygu ve atmosferi bir kere olsun yaÅŸamak istiyorum. Bu anÄ± yaÅŸarsam da benim iÃ§in Ã¶mÃ¼r boyu unutamayacaÄŸÄ±m Ã§ok gÃ¼zel bir anÄ± olarak kalÄ±r. GalatasaraylÄ± oyuncularÄ± gerÃ§ekten Ã§ok seviyorum. Ãœlkemizi Avrupaâ€™da temsil ettikleri iÃ§in onlara bir TÃ¼rk bayraÄŸÄ± Ã¶pÃ¼p hediye etmek isterim. OnlarÄ± yakÄ±ndan gÃ¶remesem de uzaktan gÃ¶rmek bile beni Ã§ok ama Ã§ok mutlu eder. En bÃ¼yÃ¼k hayalim Galatasaray maÃ§Ä±na gitmekÃ¶ ifadelerini kullandÄ±.



Haberin DevamÄ±

'VATAN VE BAYRAK DERSÄ° VERDÄ°'

O anlarÄ± kask kamerasÄ±yla kaydeden motosikletli Ersin Ã‡ampÄ±nar ise ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

â€œBu video, â€˜Yeni nesilden bir ÅŸey olmazâ€™ diyenlere verilmiÅŸ en gÃ¼zel cevaptÄ±r. GenÃ§ kardeÅŸimizin bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek beni Ã§ok onurlandÄ±rdÄ± ve mutlu etti. Bu gÃ¼zel anlarÄ± sadece benim ve oradaki emekÃ§i aÄŸabeyin deÄŸil herkesin gÃ¶rmesini istedim. Bu gÃ¼zel kardeÅŸim orada sadece bayraÄŸÄ± yerden kaldÄ±rmakla kalmadÄ±. Bize vatan ve bayrak dersi verdi. O yÃ¼zden kendisine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. Onu yetiÅŸtiren annenin babanÄ±n da ellerinden Ã¶perim. KardeÅŸime yemek Ä±smarlamak istedim. â€˜MÃ¼sait deÄŸilim eve gitmem lazÄ±mâ€™ dedi. Sonra numarasÄ±nÄ± alÄ±p iletiÅŸime geÃ§tim. Ã‡ok gÃ¼zel yorumlar aldÄ±k. Bir ÅŸehit ablasÄ±nÄ±n yazmÄ±ÅŸ olduÄŸu yorum vardÄ±, o beni Ã§ok duygulandÄ±rdÄ±. Bu devirde bÃ¶yle genÃ§leri Ã§ok az gÃ¶rÃ¼yoruz. Milli duygularÄ± unutmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir dÃ¶nemde kardeÅŸimizin vatan bayrak dersi vermesi beni gerÃ§ekten Ã§ok mutlu etti. Kendi bayraÄŸÄ±na sahip Ã§Ä±kmayanlar baÅŸkalarÄ±nÄ±n bayraÄŸÄ± altÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±ntÄ± olmaya mahkumdur."



Haberin DevamÄ±

'GURUR DUYDUM, GÃ–ZYAÅžLARIMI TUTAMADIM'

Dursun Berk'in babasÄ± Murat Somuncu ise oÄŸluyla gurur duyduÄŸunu sÃ¶yleyerek, â€œVideodan haberim yoktu. Berk yanÄ±ma gelip, â€˜Baba bir videom Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ gÃ¶rdÃ¼n mÃ¼â€™ dedi. Ä°zledim. Gurur duydum. Heyecanla baktÄ±m. GÃ¶zyaÅŸlarÄ±mÄ± tutamadÄ±m. BÃ¶yle bir evlat, Rabb'im herkese nasip etsin. BayraÄŸÄ±na, vatanÄ±na, milletine, atasÄ±na sahip Ã§Ä±ksÄ±n. OrtalÄ±k Ã§ok kÃ¶tÃ¼. GenÃ§lere iyi bir Ã¶rnek olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu videodan sonra oÄŸluma Ã¶z gÃ¼ven de geldi. O kadar gÃ¼zel yorumlar vardÄ± ki, â€˜Ellerinden Ã¶perim yazmÄ±ÅŸlardÄ±â€™ DuygulandÄ±m. Benim ellerimden Ã¶pmelerine gerek yok. Ben onlarÄ±n ellerinden Ã¶pÃ¼yorum. HiÃ§bir anne-baba evladÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ yetiÅŸmesini istemez. UmarÄ±m bÃ¼tÃ¼n genÃ§lere iyi Ã¶rnek olur. VatanÄ±na, bayraÄŸÄ±na herkese sahip Ã§Ä±kmalÄ±. Bizim vatanÄ±mÄ±zdan ve bizden baÅŸka kimsemiz yokÃ¶ diye konuÅŸtu.Â