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14 yaşındaki Dicle'nin kahreden ölümü! Narenciye paketleme makinesine kapıldı

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#Hatay#Erzin#Çocuk İşçi
14 yaşındaki Diclenin kahreden ölümü Narenciye paketleme makinesine kapıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 12:30

Hatay’ın Erzin ilçesinde çalıştığı fabrikada paketleme makinesine kıyafetini kaptıran Dicle Nur Selçuk (14), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Erzin ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’ndeki bir narenciye paketleme fabrikasında meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki Dicle Nur Selçuk meyve paketlerken kıyafetini makinenin makarasına kaptırdı.

Yaralanan Selçuk, diğer çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Erzin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Dicle Nur Selçuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

14 yaşındaki Diclenin kahreden ölümü Narenciye paketleme makinesine kapıldı

CENAZESİ GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI

Bugün sabah saatlerinde Selçuk’un ailesi cenazeyi teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu’nun önüne geldi. Mehmet Resul Selçuk, kızının cenazesini beklerken ayakta durmakta zorlandı.

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Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Dicle Nur Selçuk’un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır’ın Dicle ilçesine gönderildi.

14 yaşındaki Diclenin kahreden ölümü Narenciye paketleme makinesine kapıldı

 

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#Hatay#Erzin#Çocuk İşçi

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