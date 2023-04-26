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14 yaşındaki çocuk silahla vurulmuş halde ölü bulundu

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#Gaziosmanpaşa#Fatih Aykut#Cinayet
14 yaşındaki çocuk silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 11:33

Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki Fatih Aykut silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş bir alanda hareketsiz yatan kişiyi görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin silahla vurularak öldüğünü belirledi. Yapılan çalışmalarda cesedin 14 yaşındaki Fatih Aykut'a olduğunu tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Aykut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

"ÖLDÜRMÜŞLER "

Çevredeki bir fabrikada çalışan Taner Akçay, "Saat sabah 09.30 sıralarında arka tarafta sesler duyduk. Çıkıp baktığımızda ölen şahsın yanında 3 kişi vardı. Sırt üstü yatıyordu ölen kişi. Daha sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. İnceleme yaptıktan sonra alıp götürdüler. Olayın ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Çocuğu önceden öldürmüşler ama vücudu şişmişti. Çocuğun 14 yaşında olduğunu duyduk" dedi.

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#Gaziosmanpaşa#Fatih Aykut#Cinayet

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