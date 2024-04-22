14 yaşındaki çocuk kullandığı araçla dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı 

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Ramadan Şerif olay yerinde hayatını kaybederken yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan H.İ.Ö. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılardan C.H.E’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BETÜL YAYLADA ÖLDÜ

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Soğucak Yaylası’na kaldirik otu toplamak için giden Erhan Sofuoğlu (48), dün 12.00 sıralarında yayladaki evinin önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının Betül Kurt (27) olduğu tespit edildi. Cesette kesici ya da delici bir alet izine rastlanmadı. Kurt’un önceki gün akşam saatlerinde yaylaya gittiği öğrenilirken, ceset otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.