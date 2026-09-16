14 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk kalp krizinden hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Olay, ilÃ§eye baÄŸlÄ± kÄ±rsaldaki PaÅŸayiÄŸit Mahallesiâ€™nde meydana geldi. PaÅŸayiÄŸit Ortaokulu 8â€™inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Yasin ÅžiÅŸekÄ±ran, evlerinin bahÃ§esinde bulunduÄŸu sÄ±rada aniden fenalaÅŸarak yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Ã–zel araÃ§la KeÅŸan Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan ve kalp krizi geÃ§irdiÄŸi belirlenen ÅžiÅŸekÄ±ran, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yasin ÅžiÅŸekÄ±ranâ€™Ä±n cenazesi, savcÄ± ve jandarmanÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan otopsi iÃ§in Edirne Adli TÄ±p Kurumuâ€™na gÃ¶nderildi.
Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan inceleme sÃ¼rÃ¼yor.Â
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