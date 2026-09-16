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14 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk kalp krizinden hayatÄ±nÄ± kaybetti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kalp Krizi#Çocuk#Yasin ÅžiÅŸekÄ±ran
14 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk kalp krizinden hayatÄ±nÄ± kaybetti
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 16:56

Edirneâ€™nin KeÅŸan ilÃ§esinde evlerinin bahÃ§esinde aniden fenalaÅŸarak yere yÄ±ÄŸÄ±lan 8â€™inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Yasin ÅžiÅŸekÄ±ran (14), kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

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Olay, ilÃ§eye baÄŸlÄ± kÄ±rsaldaki PaÅŸayiÄŸit Mahallesiâ€™nde meydana geldi. PaÅŸayiÄŸit Ortaokulu 8â€™inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Yasin ÅžiÅŸekÄ±ran, evlerinin bahÃ§esinde bulunduÄŸu sÄ±rada aniden fenalaÅŸarak yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Ã–zel araÃ§la KeÅŸan Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan ve kalp krizi geÃ§irdiÄŸi belirlenen ÅžiÅŸekÄ±ran, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yasin ÅžiÅŸekÄ±ranâ€™Ä±n cenazesi, savcÄ± ve jandarmanÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan otopsi iÃ§in Edirne Adli TÄ±p Kurumuâ€™na gÃ¶nderildi.

Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan inceleme sÃ¼rÃ¼yor.Â 
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14 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk kalp krizinden hayatÄ±nÄ± kaybetti

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#Kalp Krizi#Çocuk#Yasin ÅžiÅŸekÄ±ran

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