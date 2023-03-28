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14 yaşındaki çocuk feci kazada hayatını kaybetti

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#Denizli#Trafik Kazası #Motosiklet
14 yaşındaki çocuk feci kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 10:20

Denizli'de otomobil ile çarpışan motosikletteki Berkay Gökçe (14)metrelerce savrulduğu kazada hayatını kaybetti.

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Kaza, dün sabah Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketten alışveriş yaptıktan sonra yola çıkan Berkay Gökçe'nin (14) kullandığı motosiklet, kavşakta anayolda seyreden otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Gökçe, motosikletiyle beraber metrelerce ileri fırladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yerde hareketsiz yatan Gökçe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından Gökçe’nin cansız bedeni morga kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından çocuk sürücü Kızılcabölük Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Denizli#Trafik Kazası #Motosiklet

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