×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

14 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#Bıçaklı Saldırı#İzmir Menderes#Kavga
14 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 12:23

İzmir'in Menderes ilçesinde arkadaşı A.A.U.'yu (16) bıçakla yaralayan C.U. (14), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, 19 Şubat'ta, Dereköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.A.U. ile arkadaşı C.U. arasında çakmak gazıyla oynadıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. C.U., arkadaşı A.A.U.'yu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.A.U., ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. C.U. gözaltına alındı, A.A.U. ise Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. A.A.U., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

14 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bıçaklı Saldırı#İzmir Menderes#Kavga

BAKMADAN GEÇME!