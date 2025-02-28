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14 yaşındaki çocuk, 9 aylık hamile kadını silahla vurdu; bebek hayatını kaybetti

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#Cinayet#Tekirdağ#Çorlu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 14:24

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavga ettiği kadının akrabası S.D. (14) tarafından tabancayla vurulan 9 aylık hamile H.D. (29) ağır yaralandı, karnındaki bebek hayatını kaybetti.

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Olay, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. ve D.B. (25) adlı kadınlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında D.B., yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada D.B.'nin akrabası olan S.D. de olaya karıştı.

14 yaşındaki çocuk, 9 aylık hamile kadını silahla vurdu; bebek hayatını kaybetti

ANNE KARNINDAKİ BEBEK ÖLDÜ

S.D., D.B.'nin elinden aldığı tabanca ile H.D.'yi vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 aylık hamile H.D.'nin karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan H.D.'nin tedavisi sürürken, D.B. ile S.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı. 

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#Cinayet#Tekirdağ#Çorlu

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