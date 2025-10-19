14 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk 16 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸu bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Haberin DevamÄ±

Olay, gece geÃ§ saatlerde Ahmet Erseven Mahallesiâ€™nde meydana geldi. HakkÄ± Eren Kubat ile Yusuf K. arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen tartÄ±ÅŸma, kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavga sÄ±rasÄ±nda Yusuf K., yanÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§akla HakkÄ± Eren Kubatâ€™Ä± vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden bÄ±Ã§akladÄ±. Yaralanan Kubat, kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, Ã§evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ambulansla ÅžanlÄ±urfa Mehmet Akif Ä°nan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan HakkÄ± Eren Kubat, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalelerine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Kubatâ€™Ä±n cenazesi, otopsi iÃ§in ÅžanlÄ±urfa Adli TÄ±p Kurumu morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, ÅŸÃ¼pheli Yusuf K.â€™yi kÄ±sa sÃ¼rede yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â Â