×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

14 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün çarptığı kadın, yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Çubuk#Akkız Önal
14 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün çarptığı kadın, yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 19:58

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Akkız Önal (79), 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı traktörün çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 01.30 sıralarında Çubuk ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Salih P.'ye ait olan ve Abdullah E.'nin kullandığı 06 CCF 31 plakalı saman balyası yüklü traktör, yolun karşısına geçmek isteyen Akkız Önal'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Önal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kadının cenazesi otopsi işlemi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Çubuk#Akkız Önal

BAKMADAN GEÇME!