14 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün çarptığı kadın, yaşamını yitirdi

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Olay, saat 01.30 sıralarında Çubuk ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Salih P.'ye ait olan ve Abdullah E.'nin kullandığı 06 CCF 31 plakalı saman balyası yüklü traktör, yolun karşısına geçmek isteyen Akkız Önal'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Önal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kadının cenazesi otopsi işlemi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.