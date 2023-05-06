14 yaşındaki çocuğun kediye malalı eziyeti kamerada

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Olay, 3 Mayıs'ta, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki İŞKUR bahçesinde meydana geldi. A.Y. adlı çocuk, belediye çalışanlarının bıraktığı malayı yerden alıp bahçeye girdi. A.Y., burada gördüğü kediyi yakalayıp, elindeki malayla vurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Anbar Mahallesi Yalova Sokak'ta yolda yürürken yakalanan A.Y., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.