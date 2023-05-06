Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

14 yaşındaki çocuğun kediye malalı eziyeti kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Kedi#Hayvana Eziyet
14 yaşındaki çocuğun kediye malalı eziyeti kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 11:44

Kayseri'de, kediye malayla vurarak eziyet ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıyan A.Y. (14), polis tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, 3 Mayıs'ta, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki İŞKUR bahçesinde meydana geldi. A.Y. adlı çocuk, belediye çalışanlarının bıraktığı malayı yerden alıp bahçeye girdi. A.Y., burada gördüğü kediyi yakalayıp, elindeki malayla vurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Anbar Mahallesi Yalova Sokak'ta yolda yürürken yakalanan A.Y., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

14 yaşındaki çocuğun kediye malalı eziyeti kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Kedi#Hayvana Eziyet

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun?

#BSF
Çocuklarını torunlarını büyüttü, şimdi dünyayı geziyor: 73 yaşında 50’den fazla ülke… ‘Kanser beni yenemez, o Japonya’ya gidilecek’

Çocuklarını torunlarını büyüttü, şimdi dünyayı geziyor: 73 yaşında 50’den fazla ülke… ‘Kanser beni yenemez, o Japonya’ya gidilecek’

#Seyahat
ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor?

#Çalışma Hayatı