14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

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Kaza, Kepez ilçesinde Altıayak Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. 07 ZD 901 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan O.S.T., kontrolsüz kavşakta dönüş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada otomobil ile S.B.'nin kullandığı 07 SDL 05 plakalı motosiklet çarpıştı.

Savrulan S.B. yol kenarındaki elektrik direğine çarparken, otomobil refüjdeki ağaçlara vurdu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, S.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.S.T. ise tedavi için hastaneye götürüldü. S.B.'nin ölüm haberiyle olay yerine gelen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. S.B.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.