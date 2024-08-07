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14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

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#Kaza#Trafik Kazası#Antalya
14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 15:00

Antalya'da kontrolsüz kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücü S.B. (14), hayatını kaybetti. S.B.'nin ailesi cenazenin başında gözyaşı dökerken, hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.S.T. (18) hastaneye götürüldü.

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Kaza, Kepez ilçesinde Altıayak Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. 07 ZD 901 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan O.S.T., kontrolsüz kavşakta dönüş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada otomobil ile S.B.'nin kullandığı 07 SDL 05 plakalı motosiklet çarpıştı.

14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

Savrulan S.B. yol kenarındaki elektrik direğine çarparken, otomobil refüjdeki ağaçlara vurdu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, S.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

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Hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.S.T. ise tedavi için hastaneye götürüldü. S.B.'nin ölüm haberiyle olay yerine gelen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. S.B.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

 

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#Kaza#Trafik Kazası#Antalya

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