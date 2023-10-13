×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

14 yaşındaki Cemil'den acı haber: Motosiklet sürücüsü tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Motosiklet#Kaza#Kocaeli
14 yaşındaki Cemilden acı haber: Motosiklet sürücüsü tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 13:45

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarptığı lise öğrencisi Cemil Kalyoncu (14), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü S.A. (17), tutuklandı.

Haberin Devamı

Kaza, 11 Ekim'de Mustafapaşa Mahallesi 737 Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Cemil Kalyoncu'ya, S.A. idaresindeki motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Kalyon, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kalyoncu, dün sabah hayatını kaybetti.

Cenaze memleketi Düzce'de toprağa verilirken, gözaltına alınan sürücü S.A. tutuklandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, mahalle halkı bir araya gelip, tepki gösterdi.

Mahalleli, araçların bölgede hızla ilerlediğini belirterek, yola kasis yapılmasını istedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Motosiklet#Kaza#Kocaeli

BAKMADAN GEÇME!