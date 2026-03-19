14 yaşında filizlenen ‘mucize’

ÇOCUKKEN konuşmak yerine duygularını müzikle ifade etmeyi tercih eden Özüm Asya Yardımcı yaşı ilerledikçe piyano ile daha güçlü bir bağ kurmaya başladı. Evdeki piyanonun başına önceleri ara sıra oturuyor ve çalışmaya çok da istekli görünmüyordu ama 14 yaşına geldiğinde aslında bu enstrümanla arasında çok güçlü bir bağ olduğunu fark etti. Artık piyanosu onun hayatının vazgeçilmeziydi. Ama acaba bu bağı kurmakta geç mi kalmıştı?

İşte tam o sırada Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülden Gökşen ile çalışmaya başlayan Özüm, kısa zamanda önemli bir yol kat etti. Katıldığı yarışmalardan derecelerle ayrıldı, üniversitede öğretmeninin görev yaptığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü’ne yerleşti. Özüm, geçtiğimiz günlerde de TEV’in bu yılki 152 üstün başarı bursiyerinden biri olmayı başardı. Geçmişte TEV’in bursiyeri olan Prof. Dr. Gülden Gökşen gibi Özüm de yeteneği ve başarısıyla fark yaratarak desteklenmeye başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Özüm, piyano ile tanışma hikâyesini şöyle anlattı:

‘ÖĞRETMENİM İLHAMIM OLDU’

“Ailemin aldığı piyanonun başına arada sırada geçerdim. Ortaokuldan liseye geçiş dönemimde kendimi her geçen gün piyanonun başında biraz daha fazla vakit geçirirken buldum. Dakikalar saatlere dönüştü ve ben piyanonun başından kalkmaz oldum. 14 yaşında hayatta ne yapmak istediğime karar vermiştim ama artık çok geçti, en azından ben o zamanlar öyle sanıyordum. Ancak daha sonra bir bestecilik yarışmasında finale kalmamın üzerine konservatuvara girmek istediğimi jürideki Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca’ya anlattım ve birinin ilk kez bana inandığını hissettim. Kısa bir süre sonra kendisi beni Prof. Dr. Gülden Gökşen ile tanıştırdı. Onun işini çok severek ve ustaca yaptığını gördüm ki bu bana en sıkıştığım ve yorulduğum zamanlarda ilham oldu. TEV’in üstün başarı sanat bursiyerlerinden biri olmak benim için değerli bir geleneğin parçası olmak demek” dedi.

Prof. Dr. Gülden Gökşen

‘GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE ÇİÇEK AÇTI’

- Liseyi 15 yaşında, üniversiteyi birincilikle 18 yaşında bitiren Prof. Dr. Gülden Gökşen ise “Müzik dünyasında genellikle bir çocuk profesyonel anlamda piyano eğitimi alacaksa çok küçük yaşlarda başlaması gerektiği düşünülür. 13 ya da 14 yaşında sıfırdan başlanması çoğu zaman imkânsız olarak görülür. Ancak ben hayatım boyunca mucizelere tanıklık etmiş biriyim. Özüm’ün kısa süre içindeki gelişimi de beni gerçekten şaşırttı. Özüm gözlerimizin önünde çiçek açtı. Algılama gücü ve öğrenme hızı mükemmeldi. Özüm’ün hikâyesini anlatırken sık sık mucize kelimesini kullanıyorum. Çünkü gerçekten alışılmış kalıpların dışında bir gelişim süreci yaşadı. Özüm bu zorlu süreci olağanüstü bir kararlılıkla yürüttü” diye konuştu.