Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

14 yaşında çocuk, yengesini öldürdü! İşte ifadesi

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Cinayet#Şiddet
14 yaşında çocuk, yengesini öldürdü İşte ifadesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 16:21

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle vurarak öldürüp kaçan 14 yaşındaki S.A., Çan ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki ifadesinde yengesini kazayla öldürdüğünü söyleyen S.A., adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Bayramiç'e 18 kilometre mesafedeki Aşağışapçı köyünde, 16 Ağustos günü S.A. ile bitişikteki evdeki yengesi Ülkü Akın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A., psikolojik tedavi gördüğü belirtilen yengesini vurdu. Ülkü Akın yaşamını yitirirken, S.A. ise silahı bırakıp kaçtı.

6 gündür aranan S.A., bugün Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir caminin bitişiğindeki çay ocağında otururken polis tarafından fark edilip yakalandı. Suçun işlendiği yerin jandarma sorumluluk bölgesinde olması nedeniyle S.A., jandarmaya teslim edildi. S.A., jandarmada pedagog eşliğinde alınan ilk ifadesinde, "Yengemi kazayla öldürdüm.

14 yaşında çocuk, yengesini öldürdü İşte ifadesi

Olayın ardından yürüyerek Bayramiç'ten Çan'a geldim. Su ihtiyacımı yol kenarlarındaki çeşmelerden giderdim. Geceleri farklı cami avlularında saklandım. Bankada bir miktar param vardı. Onu çekmek için Çan ilçesine geldim" dedi. S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mardindeki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti Mucize kurtuluşu böyle anlattıMardin'deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Mucize kurtuluşu böyle anlattıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Cinayet#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack