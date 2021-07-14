14 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden de canlı izlenebilen çekilişin ardından kazandıran numaralar duyuruldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.

Aşağıdaki ekran üzerinden Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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