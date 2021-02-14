14 Şubat Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Süper Loto sonucu görüntüleme ekranı

Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor. En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor.

Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da kamuoyuna duyuruldu. Heyecanla beklenen çekilişin sonuçlarını aşağıdaki linkten online olarak sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUCU GÖRÜNTÜLEME EKRANI