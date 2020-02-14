14 Şubat okullar tatil mi? Kahramanmaraş Kayseri ve Gaziantep'te okullar tatil mi?

Kahramanmaraş ve Kayseri'de okullar tatil mi edildi sorusu, sabah saatlerinde pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle pek çok ilde okullar tatil edilirken, bu kararlar valiliklerin resmi internet siteleri üzerinden duyuruldu. Kahramanmaraş ve Kayseri'de ikamet eden öğrenci, öğretmen ve velilerin araştırdığı konu da okulların tatil edilip edilmediği oldu. Peki, 14 Şubat Cuma günü Kahramanmaraş ve Kayseri'de okullar tatil mi? İşte, resmi açıklamalar

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle Bünyan, Akkışla Pınarbaşı, Yahyalı, Sarız ve Felahiye ilçelerinde tüm okullar yarın tatil edildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü Bünyan ilçesindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Bünyan'daki okullarda, kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.



Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Sarız ve Felahiye ilçelerinde tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA TATİL DUYURUSU

Kahramanmaraş'ın 6 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Afşin, Ekinözü ve Elbistan ilçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

GAZİANTEP'TE OKULLARA 1 GÜN ARA

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.Gül, yaptığı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece kentte don ve buzlanma tehlikesi yaşanabileceğini belirtti.Bu kapsamda eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Gül, "14 Şubat Cuma günü Gaziantep il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.