14 soruda Ä°klim Kanunu

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1-Â Ä°klim Kanunuâ€™na neden ihtiyaÃ§ duyuldu?

Ä°klim Kanunuâ€™nun temel amacÄ±, 2053 Net SÄ±fÄ±r Emisyon Hedefi ve YeÅŸil BÃ¼yÃ¼me. Kanun, iklime direnÃ§li ÅŸehirlerin oluÅŸturulmasÄ± ve afet risklerinin azaltÄ±lmasÄ±nda kritik bir Ã¶neme sahip. Kanun, biyoÃ§eÅŸitlilik ve doÄŸal kaynaklarÄ±n korunmasÄ±nda, su ve gÄ±da gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±nda, ormanlarÄ±n ve yeÅŸil alanlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nda, yenilenebilir enerji kapasiteleri artÄ±rÄ±larak enerjide dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nda yol haritasÄ± oluÅŸturacak.

2- Kanun hangi sektÃ¶rleri ilgilendirecek?

Kanun teklifi ÅŸehirleri, altyapÄ±yÄ±, tarÄ±mÄ±, hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±, yeÅŸil alanlarÄ±, su kaynaklarÄ±nÄ± koruyacak; enerji, sanayi, ulaÅŸtÄ±rma gibi sektÃ¶rleri teknolojik ve Ã§evre dostu yapÄ±ya kavuÅŸturacak bir yaklaÅŸÄ±mla hazÄ±rlandÄ±.Â

3-Â Yerel dÃ¼zeyde hangi adÄ±mlar atÄ±lacak?

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Her ilde vali baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, ilgili kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n temsilcileri ile yerel yÃ¶netimlerin temsilcilerinden oluÅŸan Ä°l Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Koordinasyon Kurulu kurulacak. Her ilin kendi ÅŸartlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek o ile Ã¶zel eylem planlarÄ± hazÄ±rlanacak.

4-Â Ä°klim kaynaklÄ± afetlere karÅŸÄ± hangi tedbirler alÄ±nacak?

Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸine baÄŸlÄ± afetlerin neden olduÄŸu kayÄ±p ve zararlarÄ±n azaltÄ±lmasÄ± amacÄ±yla risk deÄŸerlendirme, izleme, bilgilendirme ve erken uyarÄ± sistemleri; bÃ¼tÃ¼nleÅŸik afet yÃ¶netimi esas alÄ±narak geliÅŸtirilecek.

5-Â Su yÃ¶netimi ve arazi tahribatÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi iÃ§in neler yapÄ±lacak?

Orman, tarÄ±m, mera ve sulak alanlarda iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin etkilerini hafifletmek iÃ§in su kaynaklarÄ±nÄ±n etkin yÃ¶netimi saÄŸlanacak. Denizel ve karasal korunan alanlarÄ±n niteliÄŸi ve oranÄ± yÃ¼kseltilecek.Â

6-Â Temiz teknoloji nasÄ±l yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak?

Kanun teklifi, hidrojen teknolojisi gibi yenilikÃ§i teknolojilerin geliÅŸtirilmesi ve kullanÄ±mÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in kamu, Ã¶zel sektÃ¶r ve kurumlar arasÄ± iÅŸbirliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesini, bu alanlarda Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmasÄ±nÄ± teÅŸvik edecek.

7-Â Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve yeÅŸil dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ne yapÄ±lacak?

EÄŸitim ve bilinÃ§lendirme programlarÄ± dÃ¼zenlenecek. TÃ¼m eÄŸitim dÃ¼zeylerinde mÃ¼fredat ve Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n gÃ¼ncellenmesi ve yeÅŸil iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yetiÅŸtirilmesi iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar ilgili bakanlÄ±klarla koordineli olarak Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan yapÄ±lacak.

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8-Â TÃ¼rkiye YeÅŸil Taksonomisi ne getirecek?

TÃ¼rkiye YeÅŸil Taksonomisi, yatÄ±rÄ±mÄ±n gerÃ§ekten Ã§evreci ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸini olumsuz etkilemeyen yatÄ±rÄ±m olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyerek, ulusal yatÄ±rÄ±m imkanlarÄ±nÄ± artÄ±racak ve Ã¼lkemize uluslararasÄ± finans akÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±racak.

9-Â TÃ¼rkiye Emisyon Ticaret Sistemi ile ne saÄŸlanacak?

TÃ¼rkiyeâ€™de ilk defa uygulanmaya baÅŸlayacak olan bu sistem sayesinde iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mÃ¼cadelede sera gazÄ± emisyonlarÄ± maliyeti etkin bir ÅŸekilde azaltÄ±lacak. BÃ¶ylece sanayi tesislerinde YeÅŸil DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kapsamÄ±nda daha verimli, daha temiz ve daha rekabetÃ§i imalat saÄŸlanacak.

10-Â Ä°klim Kanunu sadece ticaret sistemine mi yÃ¶nelik?

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Ä°klim kaynaklÄ± afetlere direnÃ§li ÅŸehirler kurmak, su ve gÄ±da gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak, SÄ±fÄ±r AtÄ±k sistemini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak, yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji kullanÄ±mÄ±nÄ± artÄ±rmak, gelecek nesillere yaÅŸanabilir bir dÃ¼nya ve saÄŸlÄ±klÄ± bir Ã§evre bÄ±rakmak, tarÄ±msal alanlarÄ± ve biyolojik Ã§eÅŸitliliÄŸi korumak iÃ§in gerekli dÃ¼zenlemeleri iÃ§eren bir kanun.Â

11-Â â€˜Ä°klim Kanunu tarÄ±msal faaliyetleri bitirecek, yapay gÄ±da getirecekâ€™ iddiasÄ± doÄŸru mu?

Ä°klim Kanunu, organik tarÄ±mÄ± ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± desteklemekte ve bu yaklaÅŸÄ±mÄ± gÄ±da gÃ¼venliÄŸi baÄŸlamÄ±nda Ã¶ncelemekte.

12-Â Kanunla vatandaÅŸtan karbon vergisi mi alÄ±nacak?

HayÄ±r. Kanunda vatandaÅŸtan vergi alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin bir dÃ¼zenleme yok.

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13-Â Kanunla kÃ¶mÃ¼r, petrol kullanÄ±mÄ± tamamen kalkacak mÄ±?

â€˜Kanunla kÃ¶mÃ¼r, petrol kullanÄ±mÄ±nÄ±n tamamen kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±â€™ iddiasÄ± gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmÄ±yor. Kanun, Ã§evre dostu temiz enerjiyi teÅŸvik etmeyi amaÃ§lÄ±yor.Â

14-Â Karbon ayak izi ne getirecek?

Karbon ayak izi, Ã¼retimde ortaya Ã§Ä±kan emisyon faaliyetleriyle, Ã§evreye verilen zararÄ± ifade eden sera gazÄ± emisyonunun karbondioksit karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor. Bireysel, toplumsal ve sosyal aÃ§Ä±dan Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±na dair bir durum yok. Hedef Ã¶zellikle sanayideki Ã¼retim aÅŸamasÄ±nda enerji verimliliÄŸi ile yeni teknolojilerin kullanÄ±larak Ã¼retilmesi, doÄŸal kaynaklarÄ±n ve Ã§evrenin korunmasÄ±.

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