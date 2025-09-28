14 saatlik kâbus

Haberin Devamı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 295 personel, 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracıyla yangına müdahale edildi. Alevlere gece boyu karadan, sabahın ilk ışıklarıyla da Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı 2, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 1 helikopterle havadan müdahale edildi.

Yangın, dün saat 09.00 sıralarında, çıkışından yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Öte yandan, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı, çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

PİKNİK ATEŞİ ORMANI KÜL ETTİ

Bursa Orhaneli ilçesi Topuk Mahallesi yakınlarındaki sulama göletinin yakınlarında dün piknik yapan ailenin mangalından sıçrayan kıvılcımlar, kurumuş otları tutuşturdu. Makilik alandaki yeşillikler ve ağaçların alev aldığı yangında, ihbar üzerine olay yerine helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göletin yanında olması büyük bir faciayı önlerken, kısa sürede alevler söndürüldü.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

KAZA SONRASI OTLAR TUTUŞTU

Balıkesir’in Kepsut ilçesi kırsal Kayaeli Mahallesi’nde, dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasının ardından yol kenarındaki otlar tutuştu. Alevler, rüzgârın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. Alevler, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu akşam saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı.