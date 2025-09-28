×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

14 saatlik kâbus

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Karacabey#Orhaneli
14 saatlik kâbus
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 07:00

Bursa Karacabey ilçesi kırsal Ekmekçi Mahallesi’nde önceki gün saat 19.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Haberin Devamı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 295 personel, 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracıyla yangına müdahale edildi. Alevlere gece boyu karadan, sabahın ilk ışıklarıyla da Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı 2, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 1 helikopterle havadan müdahale edildi.

Yangın, dün saat 09.00 sıralarında, çıkışından yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Öte yandan, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı, çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

PİKNİK ATEŞİ ORMANI KÜL ETTİ

Bursa Orhaneli ilçesi Topuk Mahallesi yakınlarındaki sulama göletinin yakınlarında dün piknik yapan ailenin mangalından sıçrayan kıvılcımlar, kurumuş otları tutuşturdu. Makilik alandaki yeşillikler ve ağaçların alev aldığı yangında, ihbar üzerine olay yerine helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göletin yanında olması büyük bir faciayı önlerken, kısa sürede alevler söndürüldü.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

KAZA SONRASI OTLAR TUTUŞTU

Balıkesir’in Kepsut ilçesi kırsal Kayaeli Mahallesi’nde, dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasının ardından yol kenarındaki otlar tutuştu. Alevler, rüzgârın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. Alevler, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu akşam saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Karacabey#Orhaneli

BAKMADAN GEÇME!