14 Mayıs’ta seçim sorun değil

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul programı kapsamında Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nu (TÜRKONFED) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorular akıl ve mantıkla çözülebilir. Bozulan ve çürüyen bir devlet yapısı var. O yapının da süratle inşa edilmesi gerekiyor. 6 liderin bu konuda kararlı olduğunu ve Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağını dolayısıyla kimsenin karamsar bir atmosfer vardır diye endişeye kapılmaması gerektiğini söyledim. Gerçekten Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Dolayısıyla iyi kadroları var. Bugün o kadrolar devre dışı olsa da o kadrolar tekrar yönetime geldiği zaman devlete tekrardan liyakatı sağlamış olacağız. Güzel bir ülkeyi inşa edeceğiz” dedi.

Haberin Devamı

SÖZ MİLLETİN DEDİK

Kılıçdaroğlu seçim takviminin sorulması üzerine “14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de söz milletin dedik. Millet İttifakı da bunu istiyor” ifadelerini kullandı.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 24 SAATTE GERİ GELECEK’







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarlara geldiklerinde ilk 24 saatte İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamaya koyacaklarını belirterek, “Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı davalarına bakan özel mahkemeler olacak” dedi.

110 BİNİNCİ KADIN ÜYE

13 yıl önce 26 yaşındaki kızı Sedef Berberoğlu ayrı yaşadığı eşi tarafından katledilen Gülender Kan, CHP Kadın Kolları’nın 110 bininci üyesi oldu. Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile birlikte makamında ağırladığı Kan’ın rozetini taktı. İktidara geldiklerinde kadın cinayetlerini durduracak adımları atacaklarını, adaletsiz uygulamaları bitireceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, “İlk 24 saat içerisinde İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’ni uygulamaya koyacağız. Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı davalarına bakan özel mahkemeler olacak. Suçlular hak ettikleri cezaları alacak” diye konuştu.