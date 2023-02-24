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14 Mayıs hazırlıkları

Güncelleme Tarihi:

#YSK#Seçim#Deprem
14 Mayıs hazırlıkları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 07:00

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) yapılan toplantılarda, depremde yıkılan mahallelerin aynı seçim çevresi olduğu için birleştirilebileceği değerlendirilirken, nüfus müdürlüklerinin buralarda numarataj çalışması yapabileceği ve seçmen listelerinin buna göre oluşturulabileceği de gündeme geldi.

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AK Parti kurmayları, “Örneğin, Hatay 1 nolu çadır kentin 1 nolu çadırında şu kişiler oturuyor, diye. Yani yıkılan mahallelerle çadır kentler irtibatlandırılabilir. Muhtarlık seçimi olmadığı için önemli değil. Çünkü Hatay için oy kullanıyorsun” dedi.

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KANIT FATURAYA GEREK YOK

Deprem bölgesinden göç dolayısıyla nakil aldırmak için gerekli olan elektrik ya da su faturası gibi belgeler istenmeyecek, vatandaşın depremzede olduğunu ve hangi adreste kaldığını beyan etmesi yeterli olacak. Nüfus müdürlükleri deprem bölgelerinde AFAD ile koordineli bir şekilde konteyner ve çadır kentlerde kalanların yeni kimliklerinin çıkarılması için çalışmalara başladı. Nüfus müdürlükleri eski kimliği olanların parmak izini alıp yeni kimlik veriyor, yeni kimliği olup kaydı olanlara da yeniden kimlik çıkarıyor ya da geçici kimlik kartı veriyor. Ayrıca, başka bir şehre gelen ancak kaydını aldırmayan, evi yıkıldığı için adresi de silinen depremzedeler de “en son kayıtlı” olduğu yerde oy kullanabilecek.

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OTELLERDE YURTLARDA KALANLAR

Otellerde ve yurtlarda kalan depremzedelerin de öğrenciler gibi “ikinci adresleri” olan yerlerde oy kullanması sağlanacak. Ölenlerin nüfus sisteminden düşüldüğü, kaybın yerine yeniden kimlik çıkartılmadığı sürece oy kullanamayacağını belirten AK Parti kurmayları şunları aktardı: “Türkiye ölülerin kayıt altına alınması konusunda çok profesyonel. Ölen kişilerin öldüğü andan itibaren kayıtları işleniyor. Oy kullanabilmek için kimlik şartı var. Geçmişte bir mezrada 30 oy kullanılıyordu ve buraya PKK gelip çöküp mührü basmışlığı vardı. Artık Türkiye’de Seçim güvenliğinin tehlikede olma ihtimali yok. Bir insanın oy kullanabilmesi için seçmen kağıdı listeye çıkıyor. Listeye çıktığında isimlerini kontrol edecekler.”

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#YSK#Seçim#Deprem

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