14 Mayıs hazırlığı başladı... AK Parti’de listeler çıkarılıyor

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Geçen çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 7 saat süren toplantının detayları belli oldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’de liste hazırlıkları başladı.

EKİP KURULDU

Bu kapsamda, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başkanlığında AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan’ın yer aldığı ekip, bir süredir milletvekilleri listelerinin oluşturulması için çalışmalar yapıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu ekiple bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdiği belirtiliyor.

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İSTİFALAR BEKLENİYOR

AK Parti’de şimdiye kadar 12 il başkanı istifa ederken, geriye kalan 18 il başkanının ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihini açıkladıktan sonra istifa süreçlerinin devam edeceği aktarıldı. Toplantıda, 3 dönemliklerle ilgili henüz bir karara varılmadığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’taki seçimlerle ilgili olarak önümüzdeki hafta çarşamba günü AK Parti grup toplantısında açıklama yapması bekleniyor.