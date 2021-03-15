14 Mart’a buruk kutlama! Asıl bayram salgın bitince

Bundan tam 102 yıl önce ilk kutlamanın gerçekleştiği yer olan, İstanbul’daki Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi’nde dün bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçılar anıldı.

ŞEHİT SAYILSINLAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen programa ev sahipliği yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların şehit sayılmasını istediklerini söyledi. Yurdun dört bir yanında 14 Mart’ı görevleri başında hastalıklarla ve koronayla mücadele ederek geçiren sağlık çalışanları, “Bizim bayramımız salgının bittiği gün olacak. Ailemizle, sevdiklerimizle kucaklaşmayı özledik. Birlikte mücadele edersek bu süreçten galip ayrılırız” mesajını verdi.

SİYAH BALON SİYAH ÖNLÜK









Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi çalışanları siyah önlük giyip, siyah maske takarak, salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybeden ve şiddete maruz kalan sağlık çalışanları adına saygı duruşunda bulundu, siyah balon uçurdu. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç, pandemi sürecinde 400’ün üzerinde sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, “Fedâkarlıklarını unutmayacağız” dedi.

ÇİÇEK VE ÇİKOLATALI SÜRPRİZ









Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı çiçek ve çikolatalarla kutladı. Devlet hastanelerinin acil servislerini ziyaret eden belediyenin doktor ve hemşireleri, meslektaşlarına anlamlı bir sürpriz yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınında canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık çalışanları için ‘Destan Yazanlara Mektup Yazalım’ sloganıyla başlatılan kampanyanın ilk mektubunu yazdı. 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına tek tek gönderilecek mektubuna “Sevgili Kardeşim” diye başlayarak özetle şu satırları kaleme aldı: “Size ve tüm meslektaşlarımıza milletimiz ile tüm insanlığa yaptığınız hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. Haftalarca evine gidemeyen, çocuklarına, sevdiklerine sarılamayan sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine kattılar. Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek, çalışma şartlarınızı kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkânları seferber ettik. Her fırsatta vatandaşlarıma kendilerinden, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sizlere yardımcı olmalarını beklediğimi ifade ediyorum. Salgınla mücadelede hayatını kaybeden meslektaşlarınıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum.” Aziz ÖZEN/ İSTANBUL

BAKAN KOCA: BU ŞEREF BİZE YETER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, online yapılan '14 Mart Tıp Bayramı' törenine katıldı. Koca, kendilerinin sadece meslek seçmiş kişiler olmadığını söyleyerek, şu mesajları verdi: "Yıllar sonra küresel salgın yılları olarak anılacak bu günlerde sizlerin neler yaptığını anlatacak nesiller yetişecek. Biliyorum, yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten, yetkin kadrolardır. Son yüz yılın en büyük sağlık sorunu karşısında mesleğimizin itibar ve şerefini göklere çıkararak mücadele verdiniz. Kendi canından bile vazgeçmek nasıl olurmuş haykırdınız. Bir meslek neden ve nasıl sadece insan için var olurmuş ispat ettiniz. Bu şeref bize yeter. Milletimiz adına size bir kez daha teşekkür ediyorum."

Koca ayrıca, Lütfen Platformu tarafından COVID-19 sürecinde özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için “Destan Yazanlara Mektup Yazalım” sloganıyla düzenlenen dijital mektup kampanyası kapsamında sağlık çalışanlarına mektup gönderdi, hepsine tek tek teşekkür etti.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: SİZE SÖZ VERİYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, COVID-19 mücadelesinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerine kaleme aldığı teşekkür mektubu ve hatıra pulu gönderdi. Ayrıca, sosyal medya hesabından yayınladığı 14 Mart Tıp Bayramı mesajında şunları söyledi: “Sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Vatandaşı koruyan, sağlık emekçilerini onurlandıran güçlü sosyal devleti birlikte inşa edeceğiz. Yaşamımızı emanet ettiğimiz değerli sağlık emekçilerimize söz veriyorum. Çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz.” Rifat BAŞARAN/ ANKARA

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