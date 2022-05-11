14 kişinin yaralandığı okul servislerinin kazasına soruşturma

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Semih Sokak ile Dolunay Sokak kavşağında meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Ramazan K. yönetimindeki 42 C 1282 plakalı servis minibüsü, Sedat T.'nin kullandığı 42 C 0811 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Sedat T.'nin minibüsü, çarpışmanın şiddetiyle sitenin duvarına doğru yan yattı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis minibüslerindeki 9 öğrenci, 3 öğretmen ve 2 sürücü, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerden Ramazan K.'nin tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise taburcu olduğu belirtildi. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.