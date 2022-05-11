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14 kişinin yaralandığı okul servislerinin kazasına soruşturma

#Konya#Öğrenci Servisi#Trafik Kazası
14 kişinin yaralandığı okul servislerinin kazasına soruşturma

Konya'da, 2 okul servisi minibüsünün çarpışması sonucu 14 kişinin yaralandığı kazayla ilgili savcılık, soruşturma başlattı. Kazanın aşırı hızdan kaynaklandığı değerlendirilirken, sürücülerden Ramazan K.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü ve diğer yaralıların taburcu edildiği belirtildi.

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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Semih Sokak ile Dolunay Sokak kavşağında meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Ramazan K. yönetimindeki 42 C 1282 plakalı servis minibüsü, Sedat T.'nin kullandığı 42 C 0811 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Sedat T.'nin minibüsü, çarpışmanın şiddetiyle sitenin duvarına doğru yan yattı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis minibüslerindeki 9 öğrenci, 3 öğretmen ve 2 sürücü, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerden Ramazan K.'nin tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise taburcu olduğu belirtildi. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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#Konya#Öğrenci Servisi#Trafik Kazası

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