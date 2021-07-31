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GeriGündem 14 kişilik minibüsten 20'si kaçak, 28 Suriyeli çıktı
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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-
Haber Giriş: 31.07.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

14 kişilik minibüsten 20'si kaçak, 28 Suriyeli çıktı

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14 kişilik minibüsten 20'si kaçak, 28 Suriyeli çıktı

Osmaniye'de polisin durdurduğu 14 kişilik minibüsten 28 Suriyeli çıktı. Suriyelilerden 20'sinin Türkiye'ye kaçak olarak girdiği belirlenirken, gözaltına alınan araç sürücüsüne 53 bin TL ceza kesildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Toprakkale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 14 kişilik minibüsten, 28 Suriyeli çıktı. Yapılan kimlik kontrolünde 20 kişinin Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

Suriyelileri Şanlıurfa’dan getiren araç şoförü İ.K. gözaltına alınarak hakkında göçmen kaçakçılığı suçunda adli işlem yapıldı. İ.K.’ye 53 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaçaklar, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

14 kişilik minibüsten 20si kaçak, 28 Suriyeli çıktı

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