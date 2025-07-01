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14 kişi saya saya bitiremedi! Van'daki düğünde milyonlar havada uçtu

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#Van Düğün#Milyonluk Düğün#Aşiret Düğünü
14 kişi saya saya bitiremedi Vandaki düğünde milyonlar havada uçtu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 09:43

Van'da düzenlenen aşiret düğününde damada takılan paraları 14 kişi saya saya bitiremedi. Geline ise tam 2 kilo altın takıldı.

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Van'da Xelilan Aşireti'nin önde gelen isimlerinden iş adamı Orhan Cintan'ın kardeşi eski Bostaniçi Belediye Başkanı Halil Cintan'ın yeğeni Orhan Cintan, iş adamı İdris Parlak'ın kızı Bahar Parlak ile dünya evine girdi.

GELİN VE DAMADA TAKILAN TAKILAR DUDAK UÇUKLATTI

Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katılım sağladığı düğün son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı. 1 ton etin tüketildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 5 saat süren takı töreni sonunda damada 6 buçuk milyon TL bahşiş, geline ise 2 kilo altın takılırken, masaya konulan paraları ise 14 kişi saydı.

14 kişi saya saya bitiremedi Vandaki düğünde milyonlar havada uçtu

Düğün töreni sonunda katılımcılara teşekkür eden toy büyüğü iş adamı Haşim İnan, gelin ve damada bir ömür mutluluklar dileyerek, "Çok güzel bir düğün oldu. Düğünümüze Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan katılım sağlandı. İki gün süren düğünümüzde yaklaşık 9 bin kişiye yemek ikramı yapıldı. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
14 kişi saya saya bitiremedi Vandaki düğünde milyonlar havada uçtu

Damadın Abisi Ünal Cintan ise gelen bütün misafirlere teşekkür ederek, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diledi.

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#Van Düğün#Milyonluk Düğün#Aşiret Düğünü

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