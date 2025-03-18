14. katta ne yaşandı: Yine ‘camdan düştü’ cinayeti mi

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Şeyma Gökçe Kayahan (31) ile sevgilisi Hüseyin Uyucu (28), iki hafta önce Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi’ndeki bir binanın 14’üncü katındaki daireye yerleşti. İkili arasında geçen cumartesi günü 18.00 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 1.5 saat sonra Şeyma, 14’üncü kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay sonrası binaya gelen polis ekipleri eve girmeye çalıştı, kapıyı açan olmadı. Daha sonra Şeyma’nın sevgilisi Hüseyin Uyucu telefonla arandı, uzun süre evin zili çalındı, fakat yanıt alınamadı. Polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeriye girdi. Yatak odasında uyurken bulunan Hüseyin Uyucu gözaltına alındı.

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Olayın yaşandığı dairenin kapısı mühürlendi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Şüpheli ölüm üzerine dosya cinayet büro ekiplerine devredildi. Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, dosyayı ‘cinayet şüphesi’ ile ele aldı. Asker gazisi olan ve rehabilitasyon gördüğü belirlenen Uyucu, sorgusunda çelişkili ifadeler verdi. Olayın meydana geldiği saat 19.25’te, “Aldığım ilaçların etkisiyle uyuyordum, atladığını eve gelen polislerden öğrendim” diyen Uyucu, olaydan önce de Şeyma ile tartıştıklarını söyledi. Uyucu’nun tartışmanın hemen ardından ilaç alıp uyuması, olayın meydana geldiği saat konusunda tutarsız ifadeleri çelişkili bulundu.

PARMAK İZİ ALINDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından Uyucu, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak Sincan L Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise evde detaylı inceleme yaparak delil topladı. Evde kriminal inceleme yapılırken, Şeyma’nın düştüğü pencerenin camında, pencere pervazında ve düşmeden önce bulunduğu bölgede parmak izleri toplandı. Ayrıca bölgede binayı gören güvenlik kameraların görüntüleri de incelemeye alındı. Binada yaşayanların, olayı görenlerin ve sitenin güvenlik görevlisinin de bilgisine başvuruldu. Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor ve kriminal incelemeler olayın seyrini belirleyecek.