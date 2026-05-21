14 katlı binada kahreden ölüm: Asansörde kalanları kurtarmaya çalışıyordu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 12:12

Batman’da, 14 katlı apartmanın 6’ncı katında, asansörde mahsur kalan 1'i çocuk 2 kişiyi kurtarmak isteyen Ziya Baltaş (67), asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Belde Mahallesi Lotus Park Sitesi’ndeki 14 katlı C Blok Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 6’ncı katında asansörde 1'i çocuk 2 kişi mahsur kaldı.

Durumu fark edip yardıma koşan binada yaşayanlardan Ziya Baltaş, mahsur kalanları kurtarmak isterken dengesini kaybedip boşluğa düştü.

İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Baltaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Baltaş’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Asansörde mahsur kalan 2 kişi ise ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

