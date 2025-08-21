×
Gündem Haberleri

14 ile kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı | İşte serinleyecek iller

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 11:21

Yurt geneli yeniden bir sıcak hava dalgası etkisi altına girerken bazı iller için serinleten haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu son hava durumu tahminine göre sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarih vererek gök gürültülü kuvvetli sağanak beklenen illeri açıkladı.

Hava sıcaklığının, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu.

SAĞANAK YAĞIŞ İÇİN TARİH VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, pazar ve pazartesi günleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan değerlendirmeler sonucu pazar günü Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerinde Pazartesi günü ise Samsun, Düzce, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin illerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

