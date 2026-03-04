×
HABERLERGündem Haberleri

14 ilde 'Son istasyon' operasyonu: 25 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2026 08:07

Diyarbakır merkezli 14 ilde ‘araç muayene randevusu’ adı altında sahte internet sitesi açarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen ‘Son İstasyon’ operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25’i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene hizmeti veren firmayı taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran suç örgütünü takibe aldı. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte siteler ve sabit hatlar üzerinden ulaştıkları mağdurları borç ödeme vaadiyle kandırdıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 TL olduğu kaydedildi.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana olmak üzere toplam 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda şüphelilere ait 2 gayrimenkul ve 3 otomobil ile banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25’i tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

