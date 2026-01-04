×
HABERLERGündem Haberleri

14 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 202 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Silah Kaçakçılığı#Organize Suç#Jandarma Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 11:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 202 kişinin yakalandığını duyurdu.

14 il merkezli "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına" yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda;

398 adet ruhsatsız tabanca,

175 adet ruhsatsız av tüfeği,

32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirdik.

202 şüpheliyi yakaladık.

4 adet kaçak Silah İmalathanesini deşifre ettik.

Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik. 

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; 

İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya’da operasyonlar düzenledik. 

Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. 

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. 

