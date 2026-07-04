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14 ilde siber suçlara operasyon: 306 şüpheli yakalandı

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#Siber Suçlar#Emniyet Operasyonu#Yasa Dışı Bahis
14 ilde siber suçlara operasyon: 306 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 11:43

İçişleri Bakanlığı, 14 il merkezli siber suç operasyonlarında 306 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 18'inin tutuklandığını, 16'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince siber suçlara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Bursa, Kayseri, Adana, Sakarya, İstanbul, Malatya, Düzce, Batman, Kocaeli, Çorum, Mersin, Şanlıurfa, Siirt ve Kırıkkale merkezli son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 16'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları, POS tefeciliği yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi.

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Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformları ile oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı", "internet modem ücreti" ve "ürün bedeli" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

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#Siber Suçlar#Emniyet Operasyonu#Yasa Dışı Bahis

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