14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! Bakan Yerlikaya: 40 organizatör yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

14 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-22” operasyonlarında;

40 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı

Organizatörlerden;

37’si tutuklandı.

3’ünün işlemleri devam ediyor.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek