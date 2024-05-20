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14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! Bakan Yerlikaya: 40 organizatör yakalandı

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#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon#Bakan Yerlikaya
14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu Bakan Yerlikaya: 40 organizatör yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 07:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-22 Operasyonları'nda 40 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

14 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-22” operasyonlarında;
40 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı

Organizatörlerden;
37’si tutuklandı.
3’ünün işlemleri devam ediyor.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek

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#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon#Bakan Yerlikaya

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