14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! Bakan Yerlikaya: 40 organizatör yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
14 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-22” operasyonlarında;
40 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı
Organizatörlerden;
37’si tutuklandı.
3’ünün işlemleri devam ediyor.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek
1️⃣4️⃣ ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-22” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 20, 2024
4️⃣0️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı❗
Organizatörlerden;
📌3️⃣7️⃣’si tutuklandı.
📌3️⃣’ünün işlemleri devam ediyor.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim… pic.twitter.com/37Izm4xssi