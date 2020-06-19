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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.06.2020 - 14:58,Son Güncelleme:

14 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 20 gözaltı

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14 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 20 gözaltı
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KAYSERİ merkezli 14 ilde, jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri merkezli Adana, Ağrı, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Van, İstanbul ve Nevşehir'de, 'örgütlü olarak insan ticareti', 'göçmen kaçakçılığı' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri gerekçesiyle 55 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 20'si yakalandı. Firari olan 6 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Öte yandan dosya kapsamında bulunan 29 şüphelinin ifadelerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Savcısı talimatı ile alınacağı belirtildi.

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