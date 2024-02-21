×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

14 ilde FETÖ Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 67 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Operasyon#Bakan Yerlikaya
14 ilde FETÖ Operasyonu Bakan Yerlikaya: 67 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 08:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen Kıskaç-7 Operasyonu'nda 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-7” Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı

FETÖ’cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Operasyon#Bakan Yerlikaya

BAKMADAN GEÇME!