14 ilde FETÖ Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 67 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-7” Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı

FETÖ’cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz