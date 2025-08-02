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14 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Ali Yerlikaya#DEAŞ Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 08:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"14 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 26 şüpheliyi yakaladık❗

Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
🔻DEAŞ terör örgütüne üye oldukları,
🔻Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,
🔻Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum

Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır."

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#Ali Yerlikaya#Ali Yerlikaya#DEAŞ Operasyonu

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