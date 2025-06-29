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14 ilde Akbaba operasyonunda18 tutuklama

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#Diyarbakır#MASAK Raporları#Kripto Para
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 08:48

Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 18'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, özellikle internet üzerinden faizsiz kredi arayan kişilere ulaşıp kendilerini banka görevlisi gibi tanıtan, şüpheli işlem bahanesiyle edindikleri bilgiyle mağdurların banka hesaplarındaki parayı ele geçiren dolandırıcılara yönelik çalışma başlatıldı.

Kurulan 30 kişilik özel ekip, iki ay süren çalışmada MASAK raporlarını ve yüzlerce banka hareketini inceledi.

Dolandırıcılar tarafından ele geçiren paraların, yurt dışı merkezli kripto ofislerine bağlı kripto cüzdanlar aracılığıyla yabancı ülkelere aktarıldığı ve bu ofislerde nakde çevrildiği saptandı.

Tespit edilen 25 zanlının yakalanması için Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu'da özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı "Akbaba" adı verilen operasyon düzenlendi.

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Ekiplerce 25 şüphelinin yakalandığı operasyonda pencereden atılan 2 ruhsatsız tabanca ile belgelerin yer aldığı dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

14 ilde Akbaba operasyonunda18 tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.
14 ilde Akbaba operasyonunda18 tutuklama
Öte yandan, MASAK tarafından hesaplarında 512 milyon lira şüpheli işlem tespit edilen zanlılara ait çok sayıda ev, iş yeri, araç ve banka hesabına el konuldu.

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#Diyarbakır#MASAK Raporları#Kripto Para

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