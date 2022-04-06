14 il 316 milletvekili çıkaracak

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekillerinin illere göre dağılımını belirledi. 10’un üzerinde milletvekili çıkaracak il sayısı 14 olarak belirlenirken bu illerin toplam vekil sayısı 316 olacak. İstanbul, Antalya ve Bayburt’un milletvekili sayısı birer artarken, Denizli, Eskişehir ve Muş’un milletvekili sayısı birer azaldı. YSK’nın 24 Mart tarihli toplantısında aldığı kararlar dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

* YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının, Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 5’inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından, en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı anımsatıldı.

* Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Aralık 2021’de nüfus bilgilerinin açıklandığı belirtilen kararda, 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yapıldı.

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18’DEN AZ İSE TEK BÖLGE

* YSK kararına göre, 18’den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa 2 seçim bölgesine ayrıldı. Diğer iller 18’den az milletvekili çıkardığı için tek bölge halinde seçime girecek.

Ankara 3 seçim bölgesinden toplam 36, İstanbul 3 seçim bölgesinden toplam 98, İzmir 2 seçim bölgesinden toplam 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkaracak.

ESKİŞEHİR, MUŞ VE DENİZLİ DÜŞTÜ

* İstanbul’un çıkaracağı vekil sayısı 97’den 98’e, Bayburt’un vekil sayısı 1’den 2’ye çıktı. Yeni tabloya göre, Denizli’nin milletvekili sayısı 8’den 7’ye, Eskişehir’in milletvekili sayısı ise 7’den 6’ya indirildi. Muş’u temsil edecek vekil sayısı da 4’ten 3’e düştü.

* Antalya’nın milletvekili sayısı 16’dan 17’ye yükselirken Tekirdağ’da ise 7’den 8’e çıktı.

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HANGİ İL KAÇ VEKİL ÇIKARACAK?

“Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 13, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 2, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3.”