14 günlük sokağa çıkma yasağı olsun

Akşener, TBMM grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Sağlık Bakanı’nın zor durumda olduğunu görüyorum. İktidarın akşam üstleri açıkladığı rakamlar maalesef artık inandırıcı değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin rakamlarına göre 14 Kasım tarihine kadar sadece İstanbul’da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 872. Hiç vakit kaybetmeden 14 günlük, 21 daha uygundur da ekonomi açısından kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin.

EKONOMİK ÖNERİLER

Çok tumturaklı çok ağır sözler konuşmam ama bu bir namus borcudur. 19 Kasım’da Merkez Bankası’nın faiz arttıracağı yönünde oluşan beklenti, sadece ateş düşürücü bir müdahaledir. Muhalefet partilerinin yapıcı eleştirilerini, özellikle Meclis çalışmalarında dikkate alın. Merkez Bankası’na karışmaktan artık vazgeçin. Kamu kurumlarının araç ve bina alımlarını, kiralamalarını durdurun. Kamu ihalelerinde şeffaf olun. İşe alımlarda mülakat sistemini kaldırın. Ekonomi yönetiminden sorumlu bir Cumhurbaşkanı yardımcısı atayın. Varlık Fonu’nu bir an önce tasfiye edin.”